Республиканский перинатальный центр построят в Коми

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Глава республики Владимир Уйба рассказал о ближайших планах по развитию здравоохранения Коми.

По его словам, особое внимание необходимо уделить модернизации первичного звена. Региональным Минздравом уже разработан проект соответствующей программы, по которой запланировано строительство 63 объектов и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения. Общий объём финансирования программы превышает 3 миллиарда рублей.

Принято решение о строительстве Республиканского перинатального центра, мощность которого составит до 260 коек и 120 посещений в смену. Ориентировочная стоимость его проектирования и строительства составляет 4,7 млрд рублей. Сейчас идёт поиск земельного участка.

В этом году республика получит 28 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В». Они будут распределены между муниципалитетами и Территориальным центром медицины катастроф Республики Коми.

В 2021 году планируется построить 19 ФАПов: 5 – в Ижемском районе, 5 – Корткеросском, 4 – Усть-Куломском, по одному – в Усть-Вымском, Сыктывдинском, Сысольском, Сосногорском и Усинском районах.

Также увеличили число обучающихся в медицинских вузах и колледжах по целевым направлениям: в этом году заключили 95 договоров по программам специалитета и 41 договор по программам ординатуры. По сравнению с прошлым годом в 2,5 раза увеличили финансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Предусмотрели финансирование на приобретение в этом году 19 квартир для медицинских работников в городах Сыктывкар, Ухта, Печора.

"Очень важно, что наши просьбы и начинания поддерживает Президент России Владимир Владимирович Путин. По его поручению Правительство России предусматривает средства федерального бюджета на софинансирование с республикой на программы развития и, в первую очередь, на социальные проекты в здравоохранении", -сказал глава Коми.

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