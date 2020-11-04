В Коми рекорд по числу выздоровевших от ковида: 253 пациента за сутки

Выздоровел от вируса 10 381 человек (253 пациента выздоровели за сутки). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 4 ноября в России 19 768 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 239 новых случаев.

Сейчас в республике 14 323 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончался от инфекции всего на данный момент 231 пациент, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровел от вируса 10 381 человек (253 пациента выздоровели за сутки).

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