В Коми снова рекорд по числу заболевших ковидом: 245 новых случаев

Сейчас в республике 14 568 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 5 ноября в России 19 404 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 245 новых случаев.

Сейчас в республике 14 568 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончался от инфекции всего на данный момент 232 пациента, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 10 420 человек (39 пациентов выздоровели за сутки).

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