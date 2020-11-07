Минздрав Коми: по каким правилам лечат больных коронавирусом на дому

Место для амбулаторного лечения определяет сам пациент с информированием медицинской организации, которая осуществляет медицинское наблюдение и противоэпидемические мероприятия по нераспространению COVID-19. Фото: medprostatit.ru

Министерство здравоохранения Республики Коми рассказало «Комсомольской правде – Коми», как сейчас проходят лечение заражённые COVID-19 при легком течении заболевания, а также при среднетяжелом течении инфекции при условии стабильного состояния без признаков ухудшения самочувствия.

Когда можно обойтись без госпитализации

Медицинская помощь взрослым пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому в случае:

- отсутствия клинических проявлений заболеваний или легком течении заболевания;

- при среднетяжелом течении инфекции при условии стабильного состояния без признаков ухудшения самочувствия, при наличии условий для самоизоляции и с учетом того, что пациент не относится к группе риска – это беременные, пациенты старше 65 лет, имеющие хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, злокачественные новоообразования.

Где можно «переболеть»

Пациенту не обязательно лечиться по месту прописки. Он может переболеть даже на съемной квартире или в гостях. Главное, что после подтверждения диагноза он обязан находиться на данном месте до полного выздоровления.

Место для амбулаторного лечения определяет сам пациент с информированием медицинской организации, которая осуществляет медицинское наблюдение и противоэпидемические мероприятия по нераспространению COVID-19. Но необходимо предусмотреть возможность проведения дезинфекции в помещении, где будет находиться больной, то есть согласие владельца квартиры.

Бесплатное лечение

Для лечения выдаются бесплатно следующие лекарственные препараты, которые доставляются на дом выездной бригадой: арбидол, гриппферон, гидроксихлорохин. При оказании неотложной помощи все лекарственные препараты по показаниям.

В амбулаторных условиях оказывается бесплатно весь необходимый спектр обследований: исследование на COVID-19, определение сатурации кислорода (пульсоксиметрия), методы лучевой диагностики (рентген, КТ легких), прочие лабораторные и инструментальные исследования при наличии показаний.

Как будет проходить лечение

Формат наблюдения за пациентом с COVID-19, получающего лечение на дому:

- осмотр врача или фельдшера, оформление листка нетрудоспособности на 14 дней;

- изоляция на дому на 14 дней, аудиоконтроль состояния;

- заборы мазков из носо- и ротоглотки на COVID-19. Пациент считается здоровым, когда получил два отрицательных теста;

- повторное посещение врача в случае ухудшения состояния пациента (кратность посещений на дому определяет лечащий врач, исходя из результатов звонков);

- выписка в соответствии с критериями выздоровления.

Мониторинг домашней самоизоляции осуществляется в виде ежедневной статистической отчетности от медицинских организаций в Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения РК, а также вводится информация по каждому больному новой коронавирусной инфекцией в Федеральный регистр лиц, больных COVID-19.

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