На дорогах Воркуты разгребают последствия первой в этом сезоне пурги

Фото: мэрия Воркуты

Западный циклон, в зоне влияния которого Воркута находится с начала ноября, принес в город первые в этом сезоне пурги, сменившиеся под действием теплого и влажного атлантического воздуха на снег с дождем. Как дорожные службы справляются с напастью, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Несвойственный для Заполярья в этот период года установившийся погодный фронт повлиял на состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий – растаявший снежный покров высотой 25 см превратился в массу из воды и снега.

Фото: мэрия Воркуты

Как пояснила заместитель главы-администрации города по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт ситуация на Воркуте не критична: «Проблем с проездом в поселки, по КАД и городу не было. При этом снег, тающий в течение двух дней на тротуарах и в дворовых территориях, доставлял неудобства пешеходам. К сожалению, не все управляющие компании оперативно включились в процесс, поэтому сегодня спецтехника у них работает с продлением рабочего времени, дворники занимаются подсыпкой крылец МКД противогололедным материалом. Жалоб со стороны регионального оператора по вывозу ТБО на невозможность проезда к контейнерным площадками и на городской полигон, к нам не поступало. На особом контроле – состояние подъездов к автобусным остановкам и перекрестки. Параллельно ведется расчистка ливневой канализации для отвода талых вод».

Фото: мэрия Воркуты

На приведение в соответствующее состояние улично-дорожной сети сегодня на линию были выведены 14 единиц спецтехники МБУ «Специализированное дорожное управление», которая работает в две смены, – шнекороторы, погрузчики, пескоразабрасыватели, КамАЗы.

В настоящее время шесть машин работают в городской черте, шесть на кольцевой автодороге, в том числе поселке Заполярный и Комсомольский, и две в поселке Воргашор. Дороги и дворы в поселке Северном были расчищены двумя сутками ранее.

Фото: мэрия Воркуты

Также снегоуборочную технику на дворовые территории вывели все управляющие компании – их работу курируют специалисты отдела муниципального контроля управления городского хозяйства и благоустройства.

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