По проекту «Улица Победы» в Сыктывкаре отремонтировали три участка

Улица 65-летия Победы

В рамках патриотической кампании «Улицы Победы» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Коми были обновлены три улицы - ул. 65-летия Победы, ул. Зои Космодемьянской и ул. Маркова. В процессе ремонта проведены работы по замене асфальтового покрытия и монтажу новых бордюрных камней.

Отметим, что на ул. 65-летия Победы отремонтировали 512 метров дороги, на ул. Зои Космодемьянской (от ул. Школьная до ул. Прямая) - 795 метров, на ул. Маркова (от городского кладбища до Сысольского шоссе) - 615 метров.

Каждая из улиц имеет свою историю. Так, ул.65-летия Победы в столице Коми была названа в честь юбилейной даты Великой Отечественной войны решением Совета Сыктывкара 15 апреля 2010 года.

Улица Маркова

По словам начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александра Гонтаря, эта улица является единственным заездом в жилой микрорайон Кочпон-Чит, проезжая часть которой имеет две полосы.

- На улице 65-летия Победы сейчас выполнено устройство качественного покрытия из асфальта, что несомненно сделало комфортным перемещение жителей района, - отметил Александр Гонтарь.

«Улицы Победы» также названы в честь героев Великой Отечественной войны таких как Зоя Космодемьянская - разведчица, которая была первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Ул. Маркова - названа в честь старшего лейтенанта Советской Армии, участника советско-финской и Великой Отечественной войн, Героя Советского Союза Ивана Петровича Маркова.

Улица Зои Космодемьянской

В свою очередь, председатель Общественного совета Сыктывкара Дмитрий Карпов подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне - дань делу сохранения исторической памяти о подвиге наших земляков, отдавших свои жизни за наше мирное будущее.

- Мы должны помнить об этом не только в День Великой Победы, - отметил Д. Карпов. – Но и благоустраивая улицы и скверы, преображая городскую среду и, в особенности, памятные места, улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны.

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