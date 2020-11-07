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По проекту «Улица Победы» в Сыктывкаре отремонтировали три участка

Все эти улицы названы в память о Великой Отечественной войне
Источник:kp.ru
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Улица 65-летия Победы

Улица 65-летия Победы

В рамках патриотической кампании «Улицы Победы» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Коми были обновлены три улицы - ул. 65-летия Победы, ул. Зои Космодемьянской и ул. Маркова. В процессе ремонта проведены работы по замене асфальтового покрытия и монтажу новых бордюрных камней.

Отметим, что на ул. 65-летия Победы отремонтировали 512 метров дороги, на ул. Зои Космодемьянской (от ул. Школьная до ул. Прямая) - 795 метров, на ул. Маркова (от городского кладбища до Сысольского шоссе) - 615 метров.

Каждая из улиц имеет свою историю. Так, ул.65-летия Победы в столице Коми была названа в честь юбилейной даты Великой Отечественной войны решением Совета Сыктывкара 15 апреля 2010 года.

Улица Маркова

Улица Маркова

По словам начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александра Гонтаря, эта улица является единственным заездом в жилой микрорайон Кочпон-Чит, проезжая часть которой имеет две полосы.

- На улице 65-летия Победы сейчас выполнено устройство качественного покрытия из асфальта, что несомненно сделало комфортным перемещение жителей района, - отметил Александр Гонтарь.

«Улицы Победы» также названы в честь героев Великой Отечественной войны таких как Зоя Космодемьянская - разведчица, которая была первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Ул. Маркова - названа в честь старшего лейтенанта Советской Армии, участника советско-финской и Великой Отечественной войн, Героя Советского Союза Ивана Петровича Маркова.

Улица Зои Космодемьянской

Улица Зои Космодемьянской

В свою очередь, председатель Общественного совета Сыктывкара Дмитрий Карпов подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне - дань делу сохранения исторической памяти о подвиге наших земляков, отдавших свои жизни за наше мирное будущее.

- Мы должны помнить об этом не только в День Великой Победы, - отметил Д. Карпов. – Но и благоустраивая улицы и скверы, преображая городскую среду и, в особенности, памятные места, улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны.

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