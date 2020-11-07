Голосуем за наших: юная вокалистка из Коми занимает пока третье место в престижном конкурсе на приз Ольги Сосновской

Алиса Лятиева из города Емва Республики Коми. Фото: vk.com

4 ноября в режиме реального времени на канале XIX (I-го дистанционного) Международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской в YouTube началась борьба за приз зрительских симпатий – голосование за самого «народного» участника вокального состязания. 10-летняя Алиса Лятиева из города Емва Республики Коми пока занимает третье место, но в ваших силах вывести ее на первое. Голосование продлится до 5 декабря.

Уже в первые два дня голосования число просмотров видео конкурсантов резко взлетело вверх. За первые 48 часов с момента старта голосования общее число просмотров видео перевалило за 25,5 тысяч: записи на канале просмотрены 25525 раз. Общее количество лайков к видео – более 5400, общее время просмотров видео – свыше 390 часов.

Больше всего просмотров набрали 11-летний Александр Журавский из города Копейска Челябинской области (1785 просмотров), 9-летняя Валерия Архипова из того же города (1437 просмотров) и 10-летняя Алиса Лятиева из города Емва Республики Коми (780 просмотров). Однако победители зрительского голосования будут определены не по просмотрам видео, а по количеству лайков к ним.

Конкурсное выступление на конкурсе юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Скрин: YouTube

Предварительные итоги голосования будут объявлены в прямом эфире 11 ноября после 1 тура и 30 ноября после 2 тура. Окончательный результат конкурсанты и зрители узнают 6 декабря в прямой трансляции телевизионного канала «Юрган» в ходе заключительного Гала-концерта конкурса. Победитель будет награжден призом от партнера конкурса.

Проходить голосование будет по 5 декабря включительно. Все видео собраны в отдельном плейлисте. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее общее количество лайков за видео и 1-го, и 2-го туров. Посмотреть список участников, текущие, предварительные и окончательные итоги голосования можно будет на специальной интернет-странице конкурса.

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