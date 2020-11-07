Вспышка ковида в Усть-Куломском районе погашена, в Мыелдино снят карантин

с 18 октября в Мыелдино ввели карантин: был запрещен въезд и выезд в село (за исключением экстренных служб). Фото: yandex.ru

И.о. главы Усть-Куломского района Сергей Рубан сообщил 6 ноября о снятии карантина в селе Мыелдино.

«По состоянию на 16 часов текущего дня в районе зафиксировано 98 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. под наблюдением остается 202 человека. На территории села Мыелдино за последнюю неделю отсутствует значительный рост заболеваемости, все так называемые "очаги" известны и взяты под особое наблюдение медицинскими работниками. До полного выздоровления всем проходящим лечение на дому предписан режим строгой самоизоляции. На основании этих данных решением штаба карантин на территории СП "Мыелдино снят», - приводят слова Сергея Рубана на официальном сайте администрации Усть-Куломского района.

В селе продолжают свою работу волонтеры, с понедельника возобновляется работа начальной школы, подвоз детей в Усть-Немскую среднюю школу. До конца следующей недели планируется открытие группы детского сада. Также решением штаба на 7 дней на дистанционное обучение переведен один из классов начального звена Усть-Куломской средней школы.

Напомним, что руководитель Усть-Куломского района 18 октября сообщил о непростой эпидемиологической ситуации в небольшом селе (численность населения Мыелдино составляет 436 человек по данным переписи за 2014 год — ред.). В связи с этим с 18 октября в Мыелдино ввели карантин: запрещен въезд и выезд в село (за исключением экстренных служб), приостановлена работа образовательных организаций и клуба. Сотрудники полиции патрулировали улицы и дороги.

Напомним, очагом распространения инфекции могло стать участие людей в похоронах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре в ковид-госпиталь на базе «Гренады» 5 ноября поступили 92 пациента (подробности)