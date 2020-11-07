Коронавирус в Коми 7 ноября 2020: за сутки зафиксировано 243 новых случая заболевания COVID-19

Сейчас в республике 15 062 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Нина Юшкова Фото: Нина Юшкова

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 7 ноября в России 20 396 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 243 новых случая.

Сейчас в республике 15 062 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончалось от инфекции всего на данный момент 245 пациентов. Выздоровел от вируса 10 804 человек (253 пациента выздоровели за сутки).

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