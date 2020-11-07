Пятничные пожары в Коми: спасенная из огня девочка и сгоревший дом

Пожар в Ижемском районе. Фото: ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 6 ноября, в Сосногорском районе произошел незначительный пожар, но огонь вспыхнул в помещении, где была маленькая девочка. А в Ижемском районе в этот день полыхала кровля многоквартирного дома.

6 октября в 12:26 поступило сообщение о пожаре в 5-этажном панельном доме по улице Нефтяников в поселке Нижний Одес. Уже через 3 минуты на место ЧП прибыли 7 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны.

Пожар в Ижемском районе. Фото: ГУ МЧС по Коми

Оказалось, что в одной из квартир на первом этаже дома горит кухня. 34 жильца дома своевременно эвакуировались. В результате быстрых и слаженных действий возгорание было ликвидировано в 12:51. Огонь успел повредить лишь мебель на кухне.

Причина возгорания, как установил пожарный дознаватель, нечастая, но крайне опасная своими последствиями. Происшествие случилось из-за шалости со огнем девочки 2013 года рождения. Находясь в квартире одна, школьница нашла зажигалку и, балуясь, подожгла мусор на кухне. Испугавшись вспыхнувшего огня, девочка не выбежала из квартиры, а спряталась в свою комнату, откуда позвонила маме.

К счастью, в это время женщина возвращалась с работы домой на обед. Забежав домой, она на руках вынесла дочку. К большому счастью, всё закончилось благополучно – никто не пострадал. К этому времени в дом уже заходили прибывшие по вызову пожарные.

Пожар в Ижемском районе. Фото: ГУ МЧС по Коми

Вечером этого же дня, в 22:14, тревожный сигнал поступил в пожарно-спасательную службу Ижемского района. Горел частный жилой дом по улице Хатанзейского в селе Ижма. Пожарные прибыли по вызову в 22:20. Открытое горение наблюдалось на кровле и внутри деревянного дома,. Полностью пожар был ликвидирован после полуночи, в 01:42. Дом поврежден на площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Пожар в Ижемском районе. Фото: ГУ МЧС по Коми

На тушение пожара были привлечены 19 пожарных и 3 единицы техники 26-й пожарно-спасательной части ФПС. Им оказывали содействие 6 местных жителей. Предварительно, к пожару привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования в доме.

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