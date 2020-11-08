Коронавирус в Коми 8 ноября 2020: за сутки зафиксировано 247 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: администрация Ижемского района

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 8 ноября в России 20 498 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 247 новых случаев.

Сейчас в республике 15 309 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончался от инфекции всего на данный момент 247 пациент, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 10 865 человек (61 пациент выздоровел за сутки).

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