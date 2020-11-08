Завтра в школах начинается вторая четверть: будет ли дистанционка?

Вторая четверть в школах начинается в очном режиме. Фото: срин видеообращения Натальи Якимовой

Министр образования Коми Наталья Якимова рассказала в своём видеобращении жителям республики, как будет работать отрасль образования в нынешних непростых эпидемиологических условиях.

«Вторая четверть в школах начинается в очном режиме. На территории Республики Коми мы не планируем в ближайшее время вводить массовый дистанционный формат обучения. Действовать будем по ситуации», - пояснила Наталья Якимова.

Решения о закрытии и открытии отдельных классов или групп, полностью образовательных организаций будут приниматься, как и ранее, на оперативных штабах в муниципальных образованиях республики.

По гриппу и по ОРВИ

- Неделю назад мы фиксировали значительный ежедневный прирост заболевших детей, тогда болели более 13 тысяч детей. Сейчас заболевших детей стало на 2 тысячи меньше. Неделю назад было закрыто 110 групп, классов по причине роста заболеваемости. Сегодня их 51. Снизить уровень заболеваемости, как нам кажется, позволили осенние каникулы. В этот период мы сделали еще раз генеральную уборку в образовательных организациях, учителей администрации школ постарались максимально вывести на удаленную работу», - рассказала министр обрзования.

О заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

- Дети, от самых маленьких до студентов, к сожалению, болеют. Если говорить в процентном соотношении, то сейчас такой диагноз поставлен 0,1 % от числа всех воспитанников и обучающихся. Среди сотрудников образовательных организаций заболевших 1,5 %. Казалось бы, небольшие цифры, но мы переживаем за каждого - и взрослого, и ребенка.

По имеющейся информации, в настоящее время по разным причинам полностью закрыты на карантин: семь школ в Сосногорске, одна школа в Ухте и одна в Ижемском районе, а также детский сад в Троицко-Печорском районе. Сегодня и завтра выходят с карантина сразу две школы в Ижемском районе и детский сад в Усть-Цилемском районе.

Также Наталья Якимова обратилась ко всем родителям с просьбой беречь себя и своих детей: «Если вы чувствуете, что ребенок заболел, ни в коем случае не отправляйте его на учебу, незамедлительно вызывайте врача. Сейчас как никогда важно соблюдать меры безопасности. Мы уже научились носить маски, ещё чаще мыть руки, соблюдать дистанцию. Мы обязаны продолжить всё это».

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