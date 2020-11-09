Экоактивисты из Коми и Архангельской области познакомились на Шиесе, поженились в Усинске

6 ноября в Усинске состоялась свадьба двух экоактивистов — Никиты и Анны Барышниковых.

В пятницу, 6 ноября, в Усинске состоялась свадьба двух экоактивистов — Никиты и Анны Барышниковых. Они познакомились на Шиесе во время противостояния стройке мусорного полигона, сообщает портал «Архангельск-онлайн».

Как рассказал котлашанин Никита Барышников, с Анной он встретился на посту «Переправа».

— Это был 2019 год, тогда против меня как раз были репрессии по сфабрикованному делу о побоях, — говорит он. — Мы познакомились с ней, общались, созванивались не один раз. Она меня очень сильно поддерживала. И совсем недавно, полтора месяца назад, я сделал ей предложение. И вот — мы расписались в Усинске.

По словам активиста, сейчас он не находится на Шиесе, потому что там спокойно.

— Сейчас я работаю, — объясняет он. — Рекультивация земли там пока что только начинается. Но если ситуация будет хуже, если будет очень тяжело, я сразу же подорвусь и приеду. Я до этого много чего сделал для Шиеса, собой пожертвовал, и, если будет какая-нибудь тревога, то я приеду по первому зову. А жену специально оставлю дома, поеду один.

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