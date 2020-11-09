Труженице тыла из Ижмы вручили поздравление с 95-летием от Президента России

Фото: vk.com/komiizhma

7 ноября труженица тыла из Ижмы Анастасия Федуловна Артеева отметила 95-летие. В этот день ей вручили именную открытку от Президента России Владимира Путина, сообщает администрация Ижемского района.

Поздравить ее в день рождения пришли заместитель руководителя администрации района Виталия Трубина, глава поселения Ижма Игорь Истомин и председатель районного Совета ветеранов Лариса Артеева.

Пожелав имениннице здоровья, долголетия, неиссякаемого жизнелюбия и оптимизма, гости вручили ветерану подарки. А именную открытку от Президента России Владимира Путина юбилярша пожелала прочитать сама и попозже, в спокойной обстановке в кругу своей семьи.

Анастасия Федуловна родилась в деревне Варыш, росла старшей среди шестерых братьев и сестер. Когда началась Великая Отечественная война, она пошла в шестой класс. И на этом ее школьные годы завершились. Надо было помогать маме поднимать младших, и девочка пошла воспитательницей в детский сад. Оттуда вместе со своими сверстниками ушла работать в полеводство, на сенокос.

«В 1942-ом девять девушек позвали в райисполком и отправили нас учиться в Щельяюр в пароходство. Отучились, все хорошо сдали. Но тут новый приказ, некому работать в мебельном цехе, всех в армию забрали, будете, девушки, столярами, - рассказала труженица тыла. - За месяц нас обучили основным навыкам, и более 10 лет я там отработала. Научилась мастерству и столяра, и плотника. Вот, эти рамы для окон я своими руками сделала, да и основную мебель, шкафы в дом тоже. Наши буфеты были очень популярны, в Ухту много заказывали, увозили. А потом на сплав отправили, и еще в КБО 30 лет работала швеей-закройщицей».

Фото: vk.com/komiizhma

Сноровистая, бойкая, уверенная в своих силах, справедливая, всегда выполняла плановые показатели. Была активисткой во всем, занималась лыжами, занимала призовые места на районных соревнованиях. Теперь сокрушается, что уже не может, как раньше, кататься на лыжах по Ижме-реке, но старается не пропускать мероприятия для ветеранов, встречается со школьниками.

Вместе с супругом Алексеем Тимофеевичем воспитали четверых детей. Теперь они, внуки и правнуки окружают маму и бабушку любовью и заботой.

Гости отметили обновления в доме Анастасии Федуловны. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне республикой были выделены субсидии на улучшение жилищных условий ветеранам войны и труженикам тыла. Благодаря этим средствам, теперь у бабушки новая веранда и крыльцо, красивые входные двери и благоустроенный, теплый санузел.

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