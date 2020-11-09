Коронавирус в Коми 9 ноября 2020: за сутки зафиксировано 243 новых случая заболевания COVID-19

Сейчас в республике 15 552 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 9 ноября в России 21 798 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 243 новых случая.

Сейчас в республике 15 552 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 247 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 10 925 человек (за сутки выздоровели 60 пациентов).

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