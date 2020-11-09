Коми не вошла в число регионов с максимальным приростом заболевших COVID-19

9 ноября в России установлен новый рекорд: 21 798 подтвержденных случаев COVID-19. Фото: архив КП

9 ноября в России установлен новый рекорд: 21 798 подтвержденных случаев COVID-19. В Коми число заболевших коронавирусом хотя и превышает ежедневно 200, но при этом прирост не стабильный – иногда снижается. И ситуация в республике не столь тревожна, как в других регионах.

На первом месте по интенсивности роста заболеваемости на прошлой неделе оставалась Москва. На втором - Санкт-Петербург, где с 25 октября по 8 ноября почти в два раза увеличилось ежедневное число зараженных (709 против 1331). В связи с ухудшением ситуации в городе в воскресенье туда прибыло руководство Минздрава России.

За Санкт-Петербургом по суточному приросту заболевших следуют две области — Московская (две недели назад здесь выявили 491 заболевшего, а 8 ноября уже 644) и Архангельская (286 против 350). Дальше идут Красноярский и Хабаровский края, Челябинская область, Карелия и Ленинградская область. Замыкает десятку регионов с неблагополучной эпидобстановкой Амурская область (108 против 167), сообщают «Известия».

Отметим, что в настоящее время специалисты Минздрава уже задействованы работают в Кемеровской области, Курганской области, Иркутской области, Алтайском крае, Республике Саха (Якутия), Республике Крым. Бригады специалистов федеральных учреждений Минздрава России также в ближайшее время будут направлены в Ставропольский край, Тверскую область, Республику Алтай, сообщает ведомство.

Как видим, регионы с максимальным приростом и те, куда направлены на помощь специалисты Минздрава, не совпадают. Потому что при выборе последних эксперты руководствуются и ситуацией в местном здравоохранении. Делаем вывод: в Республике Коми на данный момент и в этом плане достаточно благополучно.

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