Как в Коми ликвидируют очереди на госпитализацию больных ковидом

Огромная очередь из скорых выстроилась в Коми республиканскую больницу. Фото: архив КП

Минздрав Коми сообщает: в республике созданы достаточные резервы для лечения ковида по всем направлениям - койки, оборудование, лекарства и так далее. Кроме того, в республике решают вопрос с очередями в стационары, которые образовались при резком росте больных коронавирусом.

Как в Коми ликвидируют очереди в стационары

Для того, чтобы решить вопрос с очередью на госпитализацию в стационары пациентов с COVID-19, увеличена мощность приемных отделений стационаров и утверждены алгоритмы действий работников приемных отделений. Так, Коми республиканская клиническая больница теперь может единовременно принимать 15 пациентов вместо 6-ти.

– По сравнению с июнем-июлем нагрузка на ковидные стационары республики и амбулаторно-поликлиническую сеть выросла в три раза. Но, благодаря тому, что мы заблаговременно развернули и оснастили значительный коечный фонд для лечения инфицированных COVID-19, нам удается справляться с ростом коронавирусных больных. Несмотря на трудности, ситуация управляемая. Ковидные госпитали оснащены достаточным количеством необходимого оборудования, в том числе снабжены кислородом, реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ, – подчеркнул министр здравоохранения республики Борис Александров.

Минздрав совместно с Министерством образования и Сыктывкарским госуниверситетом организовали работу в качестве среднего медперсонала студентов старших курсов медицинского института. На помощь старшим коллегам пришли также волонтеры-медики СГУ, медицинских колледжей и Печорского промышленно-экономического техникума.

Койки для больных ковидом в Коми

На сегодня в регионе развернуто 2264 специализированных койки, в стационарах получают лечение около 1890 человек.

За последние две недели дополнительно развернуто 130 специализированных коек. Временное подразделение Республиканской инфекционной больницы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 90 коек создано на базе стационара Республиканского кожно-венерологического диспансера, на 40 специализированных коек стало больше в Ухтинской городской больнице № 1.

Ранее ковидный госпиталь был создан на базе детского оздоровительного центра «Гренада», этот резерв далеко не исчерпан: здесь занято 35 коек из 200.

Обеспечены кислородом 1073 койки (почти в 4 раза больше расчетной потребности), оснащены аппаратами ИВЛ 148 коек. На ИВЛ находятся 33 пациента.

Лекарства для лечения ковида в Коми

В период летнего снижения заболеваемости COVID-19 в Коми создан и поддерживается неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. За счет республиканского бюджета закуплены специализированные препараты для лечения коронавирусной инфекции, в том числе современные противовирусные лекарства, антибиотики, антикоагулянты и препараты, предотвращающие цитокиновый шторм (резкое ухудшение состояния пациента).

В октябре правительство Республики Коми на противодействие распространению коронавирусной инфекции дополнительно выделило Минздраву региона более 271 миллиона рублей. Средства предназначены на закупку медицинского оборудования, создание новых ПЦР-лабораторий, приобретение лекарств, средств защиты и экспресс-тестов для диагностики COVID-19.

В конце октября дополнительные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией выделены республике и из федерального бюджета.170 миллионов рублей будут направлены на приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Коми.

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