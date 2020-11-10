Две свалки ликвидируют в Усть-Вымском районе по жалобе местного жителя

Фото: прокуратура Коми

Суд обязал администрацию Усть-Вымского района ликвидировать несанкционированные свалки в деревне Вогваздино, сообщает прокуратура Коми.

В ведомство с жалобой обратился местный житель. Районная прокуратура совместно со специалистом Минприроды провела проверку. Были выявлены две несанкционированные свалки в деревне Вогваздино, расположенные в живописном месте – в сосновом бору вблизи реки Вымь. Местные жители говорят, что об этих свалках давно известно муниципалитетам, однако никаких мер по их ликвидации не предпринималось.

Поскольку в ходе осмотра территории свалок, собственников отходов установить не представилось возможным, их собственником признается орган местного самоуправления, ответственный за ту территорию, на которой они расположены.

Прокуратура Усть-Вымского района в судебном порядке потребовала ликвидировать несанкционированные свалки. Усть-Вымский районый суд требования удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу. Фактическое устранение выявленных нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры района.

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