6 ноября в Усинске узами брака сочетались экоактивисты Никита и Анна Барышниковы. Фото: личный архив

Борьба против стройки мусорного полигона «Шиес» завершилась… свадьбой! 6 ноября в Усинске узами брака сочетались экоактивисты Никита и Анна Барышниковы. Сама судьба свела эту пару на печально известной на весь мир станции Шиес во время ожесточённого противостояния стройке мусорного полигона. «Комсомолка» поделится с читателями романтической историей любви.

Романтика на кладбище

Никита Барышников – котлошанин. Его избранница Анна – жительница Усинска. Жажда справедливости и желание спасти родные земли и экологию от мусора привели обоих на станцию «Шиес».

Никита Барышников: "Мы всю ночь болтали обо всём и шутили на разные темы, даже не заметили, как прошла ночь и наступило утро". Фото: личный архив

– Впервые мы увидели друг друга на «Переправе», там и познакомились. Виделись часто. Поначалу общались только по теме Шиеса, а потом уже начались разговоры на личные темы: кто чем увлекается, интересы и хобби. А затем как-то неожиданно для нас дружеское общение переросло во что-то большее – тогда и пробежала между нами «искорка», – поделился Никита.

Однажды Анне было назначено дежурство рядом с кладбищем, активистка призналась, что боится там находиться. Никита пошутил: «Соседи у тебя будут тихие и спокойные». И остался дежурить вместе с Аней, чтобы девушка не волновалась.

Однажды Анне было назначено дежурство рядом с кладбищем... Фото: личный архив

– Мы всю ночь болтали обо всём и шутили на разные темы, даже не заметили, как прошла ночь и наступило утро, – рассказывает новоиспечённый супруг.

В присутствии самых близких

Важным годом для будущей семейной пары стал 2019-ый. Стройка мусорного полигона тогда ежедневно и ежечасно встречала ожесточённое сопротивление экологов, активистов, волонтёров и просто неравнодушных людей со всего мира.

– Тогда против меня как раз были репрессии по сфабрикованному делу о побоях, – говорит Никита. – Аня меня очень сильно поддерживала.

А уже в этом году, когда ребята отдыхали с друзьями и братьями Анны, Никита сделал ей предложение. Аня улыбнулась и дала согласие. Спустя несколько дней Никита с будущей женой пошли по магазинам. После прогулки женщина спросила: «А куда дальше?». Молодой человек не колеблясь ответил: «А дальше – в ЗАГС».

– Она сначала подумала, что это шутка, но мои намерения были серьёзными – мы реально дошли до загса и подали заявление на регистрацию брака. И вот теперь мы муж и жена, – вспоминает Никита.

По словам активиста, сейчас он не находится на Шиесе, потому что там спокойно, но всё равно Никита продолжает следить за судьбой лагеря экоактивистов на станции Шиес.

Никита Барышников:Шиес -одна большая семья. Фото: личный архив

– Сейчас я работаю, – объясняет он. – Рекультивация земли там пока только начинается. Но если ситуация будет хуже, если будет очень тяжело, я сразу же подорвусь и поеду. До этого я много чего сделал для Шиеса, жертвовал собой, личной жизнью, свободным временем, и, если будет какая-нибудь тревога, то я приеду по первому зову. Поеду один. А жену специально оставлю дома.

Никита Барышников:До этого я много чего сделал для Шиеса, жертвовал собой, личной жизнью, свободным временем, и, если будет какая-нибудь тревога, то я приеду по первому зову. Поеду один. А жену специально оставлю дома.Фото: личный архив

Справка КП

На Никиту Барышникова заводили уголовное дело после стычки активистов и сотрудников ЧОП 4 июня 2019 года, когда активисты начали демонтировать забор стройки. Его задержали 10 июня и вменяли самоуправство и неповиновение требованиям сотрудника ЧОП. Позже ему предъявили обвинение в причинении побоев и избрали меру пресечения – запретили находиться на Шиесе и в радиусе одного километра от него, участвовать в мероприятиях, связанных с «мусорной» темой и общаться с фигурантами дела. В итоге Барышникова приговорили к 300 часам обязательных работ.

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