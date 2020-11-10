Стала известна мера пресечения для участников избиения 18-летнего парня в Воркуте

По уголовному делу продолжается следствие Фото: из архива "КП"

Сегодня Воркутинским городским судом Республики Коми рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении 21-летнего, 16-летнего и 15-летнего местных жителей, подозреваемых в избиении группой лиц 18-летнего знакомого.

По результатам рассмотрения ходатайств судом принято решение об избрании фигурантам следующих мер пресечения: 21-летнему и 16-летнему - в виде заключения под стражу, 15-летнему – в виде домашнего ареста.

Напомним, по данным следствия, 7 ноября текущего года в квартире дома по улице Шахтерская Набережная 21-летний местный житель, действуя в группе лиц с 16-летним и 15-летним соучастниками, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избили 18-летнего знакомого. В настоящее время потерпевший проходит лечение в больнице. По имеющимся данным 21-летний и 16-летний ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

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