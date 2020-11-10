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Коронавирус Covid-19

В Ижме прекратились платные медосмотры из-за коронавируса

А в Брыкаланской школе продлен карантин до 14 ноября
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ижме за последние три дня, с 7 по 9 ноября, зарегистрировано 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщила главный врач Ижемской ЦРБ Юлия Федотова. По ее словам, эпидемиологическая обстановка оценивается как неблагоприятная. В связи с этим было принято решение прекратить платные медосмотры, так как больница ощущает нехватку врачей. Сейчас 125 человек с диагнозом covid-19 получают лечение, из них пять пациентов находятся в стационаре. Учитывая обстановку, власти района приняли решение продлить карантин в Брыкаланской школе до 14 ноября. На данный момент рассматривается возможность проводить обучение в дистанционном режиме.

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