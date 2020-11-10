В Коми семь новых смертей от коронавируса

Сейчас в республике 15 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 10 ноября в России 20 977 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 245 новых случаев.
Сейчас в республике 15 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 254 пациентов, 7 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 11 014 человек (за сутки выздоровели 116 пациентов).
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