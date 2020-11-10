В Коми учителей заставили носить маски на переменах

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Педагоги образовательных учреждений обязаны теперь носить маски вне занятий. Это следует из постановления Роспотребнадзора. Единственное время, когда учителя и преподаватели освобождены от ношения масок, это учебное время. Уточняется, что все посетители в стенах учреждения также обязаны соблюдать масочный режим, а вот учащимся носить средства защиты вовсе необязательно. Напомним, 28 октября по всей России начал действовать обязательный масочный режим. Это значит, что появление в общественных местах без средств защиты будет караться законом.

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