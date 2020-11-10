«Наши пенсионеры - самые бдительные товарищи в Коми»: начальник полиции Ижемского района

Подполковник полиции Игорь Сапьяник. Фото: vk.com/komiizhma

Общественный порядок на территории Ижемского района охраняют 80 сотрудников отдела МВД России. Шесть лет его возглавляет подполковник полиции, начальник отделения Игорь Сапьяник.

Игорь Александрович в профессии 27 лет, он один из самых опытных сотрудников Ижемской полиции. Накануне профессионального праздника он рассказал об оперативной обстановке на вверенной территории на официальной странице администрации Ижемского района в «ВКонтакте».

«Если брать в разрезе с другими муниципалитетами, то, хочу отметить, в Ижемском районе уровень преступности один из самых низких в регионе. И эта тенденция прослеживается на протяжении последней пятилетки.

Да, произошел большой рост преступлений в сфере информационных технологий - это мошенничество, кражи с банковских карт. Тем не менее, и здесь у нас преступлений регистрируется меньше всего по республике.

Считаю, это результатом проводимой нами профилактической работы. Пишем в СМИ разъяснения, людям памятки вручаем, выступаем перед гражданами на различных встречах.

В Ижме самые бдительные товарищи - наши пенсионеры, они не попадаются в эти ловушки. На очередной встрече с ветеранами мне рассказывали, как их пытались обмануть, по каким схемам. За последний год ижемские пенсионеры не становились жертвами мошенников. Как ни странно, чаще всего в нашем районе на уловки мошенников попадаются люди среднего возраста с высшим образованием.

Уменьшилась и уличная преступность. Во-первых, в связи с введенными ограничениями по коронавирусу людей меньше стало на улицах, по домам сидели. Во-вторых, повлияла и установка камер видеонаблюдения в магазинах, общественных местах, и то, что освещенность улиц стала лучше.

Кроме того, мы планомерно продвигали идею о необходимости помощников участковым. Территория у нас большая, участки разъединенные. И допустим, если вызов на семейный дебош, то одному участковому бывает довольно трудно справиться с ситуацией. А когда двое, когда есть, кому подстраховать – это уже более безопасно.

В министерстве нам пошли навстречу, и мы уже ввели четырех помощников участковых на самых отдаленных участках. Службу участковых уполномоченных в районе сегодня представляют 16 сотрудников».

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