Глава Роспотребнадзора РФ потребовала ужесточить ограничения в Коми

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала усилить режим ограничений и жестко их контролировать в регионах, где показатели распространения COVID-19 выше среднероссийского. Всего таких сейчас 33, и среди них Республика Коми.

- В субъектах, в которых административные санкции практически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского уровня, - заявила Попова.

Также речь о Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях, Хакасии, Ингушетии, Забайкальском крае.

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