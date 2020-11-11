Корпус СыктГУ им. Питирима Сорокина на Катаева закрыт на карантин

Фото: syktyvkar.siss.ru

Корпус № 4 СыктГУ им. Питирима Сорокина, расположенный по улице Катаева, д. 9, с 11 по 29 ноября перешёл на дистанционное обучение. Решение было принято в связи с выявленной новой коронавирусной инфекцией у студентов университета.

- На данный момент заболели три студента исторического факультета, которые, стоит отметить, уже две недели не были в корпусе. Среди филологов заболевших уже нет: один переболел в лёгкой форме, другой был в контакте с заражённым Ковид-19. Преподаватели и студенты не хотели переходить на дистанционное обучение: корпус довольно часто дезинфицировался, всеми строго соблюдался масочный режим, да и студенты ожидали пары в аудиториях, а не бродили по коридорам здания. Но руководство решило перестраховаться и организовать удалённую работу, что, скорее всего, правильнее в настоящих реалиях, - рассказала преподаватель Института гуманитарных наук СыктГУ им. Питирима Сорокина.

В корпусе №4 СыктГУ им. Питирима Сорокина находится Институт гуманитарных наук, Институт истории и права, спортивный зал университета и Музей археологии и этнографии.

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