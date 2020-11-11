«Героем себя не считаю»: 10-летняя Валерия Удот из Усинска спасла из горящего дома 4-летнего брата

Валерия Удот: «Героем себя не считаю». Фото: личный архив семьи Удот

Несколько дней назад в Усинске загорелся двухэтажный дом. Огонь стремительно «поедал» деревяшку, в которой проживает 72 человека! Жители, побросав всё, выбегали из своих квартир, времени на колебания не оставалось. Не растерялась и 10-летняя Валерия Удот, которая в тот злополучный день осталась дома вместе с 4-летним братом без родителей. Как всё было, расскажет «Комсомолка».

Спасти мейн-куна Нюшу

– В тот день я ненадолго отлучился по важным делам и, о ужас, наш дом загорелся. Мне звонит Лера, говорит: «Папа, что-то случилось, отключили свет, за дверями все кричат». Я велел ей не открывать дверь и не выходить в коридор. Через минуту дочь сообщила, что к дому подъехала пожарная машина! Я тогда уже летел к детям, по телефону попутно рассказывая Лере, что делать. Дочь оделась, натянула одежду на Марка и не забыла прихватить кошку, – вспоминает папа ребятишек Юрий Удот.

А дальше всё развивалось очень стремительно. Через дверь выйти на улицу девочке не удалось: ветхое здание уже начало разрушаться, снаружи дверь заблокировала упавшая деревянная балка. Лера не растерялась: распахнула окно (благо, первый этаж), передала в протянутые руки множества соседей брата и стала вылезать сама вместе с кошкой. В последнее мгновение мейн-кун Нюша, видимо, от стресса, выскочила из рук и юркнула обратно в горящий дом.

По оценке администрации Усинска, сгоревший дом восстановлению не подлежит. Фото: МЧС по Коми

– Когда Лера увидела меня, разрыдалась: наша кошка осталась в доме! Огонь ещё не успел охватить наш этаж, и я пошёл искать любимого домашнего питомца, без Нюши мы уже не представляем как быть, она переловила всех мышей за три года, как живёт с нами, – рассказывает Юрий. Удача была на стороне семьи Удот – Нюша быстро нашлась и была вызволена из горящего плена.

Пожар остался в прошлом: дети живы и здоровы, кошка мурчит – это главное. Фото: личный архив семьи Удот

Дети живы, остальное – неважно

Пожар натворил дел: в квартире семьи Удот полностью сгорел коридор, сильно пострадала детская и кухня. В комнате, из которой эвакуировались дети, остались лишь стены и кое-что из мебели. Но главное, считает папа Юрий, Лера, Марк и кошка Нюша совершенно не пострадали.

– Когда Лере было шесть, её с подготовительного класса должна была забрать тётя, которая перепутала время. Тогда замдиректора школы очень удивился, что Лера нисколько не нервничала – просто сидела и ждала родных, – поделился Юрий. – Мы много лет прожили в Пионерном. Там на наших глазах горели соседние дома. Детей мы учили, как вести себя в случае катастроф – сначала спасемся сами, остальное – неважно.

В школе девочку попросили рассказать об том случае, чтобы другие дети на её примере понимали, как нужно вести себя в подобных ситуациях. Фото: личный архив семьи Удот

Валерия Удот пока не удостоена грамот, да и для родителей это не имеет значения. В школе девочку попросили рассказать об том случае, чтобы другие дети на её примере понимали, как нужно вести себя в подобных ситуациях.

– Я ей говорю: «Доча, ты герой!», а она удивляется в ответ и смеётся. Пожар остался в прошлом: дети живы и здоровы, кошка мурчит – это главное. Остальное наживём, заработаем, возьмём кредит, тем более, что уже отовсюду помогают добрые люди. Спасибо им огромное! – бесконечно благодарен Юрий.

P.S.

Во время пожара по улице Лесной в Усинске никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стали недостатки в конструкции и электрооборудования. По оценке администрации Усинска, сгоревший дом восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, причиной возгорания стали недостатки в конструкции и электрооборудования. Фото: МЧС по Коми

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