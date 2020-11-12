Вузы Коми частично переходят на дистанционку

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По приказу министра образования РФ вузы в Москве и Санкт-Петербурге вузы с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 перейдут на дистанционное обучение. В остальных регионах решения будет принимать руководство каждого учебного заведения самостоятельно. «Комсомольская правда» узнала ситуацию в Коми.

Дневное отделение Ухтинского государственного технического университета пока не переходит на дистанционное обучение, обучение «заочников» осуществляется дистанционно.

Коми республиканская академия государственной службы и управления также обучает заочное отделение в режиме онлайн. Переход на дистанционку «очников» будет решаться исходя из-за эпидемиологической обстановки или решения координационного совета с участием Роспотребнадзора Коми.

В СыктГУ им. Питирима Сорокина в данный момент проходит совещание, на котором рассматривают вопрос перевода студентов на дистанционное обучение. Ранее студенты Института гуманитарных наук и Института истории и права СыктГУ им. Питирима Сорокина уже перешли на дистанционное обучение в связи с выявленной новой коронавирусной инфекцией у студентов университета.

Лесной институт пока не дал комментарий по обучению студентов.

Сегодня, 11 ноября, глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования.

Министр приказал руководителям подведомственных вузов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, в период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Остальным подведомственным организациям высшего образования по согласованию с местными органами Роспотребнадзора и исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе переход на онлайн-обучение рекомендован.

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