В Коми с 12 ноября ввели самоизоляцию для пожилых и хроников

В число уважительных причин вошла охота, вынос мусора и прогулка с животными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Коми с 12 ноября введены дополнительные ограничения для граждан 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания. Им предписано не покидать места проживания (пребывания) за исключением ряда случаев. Соответствующие изменения появились в указ о режиме повышенной готовности.

Ограничения решено ввести из-за продолжающегося роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории ряда муниципальных образований. Значительное число случаев заболевания протекает бессимптомно, что свидетельствует об устойчивой циркуляции вируса и сохраняющемся риске его распространения.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями предписано не покидать места проживания (пребывания) за исключением:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) работы в организации, если в отношении указанных граждан не оформлен листок нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Коми, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с деятельностью организаций (в том числе деятельностью организаций, осуществляющих транспортные услуги и услуги доставки), работа которых не приостановлена настоящим Указом и иными нормативными правовыми актами, в случае если в отношении указанных граждан не оформлен листок нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами;

- следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных земельных участков (далее - дача) с использованием личного транспорта, автомобильного транспорта общего пользования или такси;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- следования к месту охоты.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, которые приняли решение о соблюдении режима самоизоляции (карантина), период соблюдения режима самоизоляции (карантина) исчисляется с 12 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно; с 26 ноября 2020 года по 9 декабря 2020 года включительно.

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