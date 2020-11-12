В Ухте заработал амбулаторный ковидный центр

Он полностью укомплектован оборудованием, так что сдать можно сразу все анализы, включая компьютерную томографию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 12 ноября, в Ухте откроется амбулаторный ковидный центр. Здесь можно будет за один день пройти полное обследование и получить все необходимые для лечения COVID-19 препараты.
Для амбулаторного ковидного центра в поликлинике №1 Ухты выделили шесть кабинетов для приема больных с признаками ОРВИ. Он полностью укомплектован оборудованием, так что сдать можно сразу все анализы, включая компьютерную томографию.
Если у пациента будет диагностирован коронавирус, то ему тут же, в центре, выдадут и все назначенные для лечения COVID-19 лекарства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Республиканский перинатальный центр построят в Коми
Что еще хорошего обещает сделать Владимир Уйба для развития здравоохранения (подробности)