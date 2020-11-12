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Коронавирус Covid-19

В Ухте заработал амбулаторный ковидный центр

Здесь можно пройти все обследования и получить лекарства
Источник:kp.ru
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Он полностью укомплектован оборудованием, так что сдать можно сразу все анализы, включая компьютерную томографию.

Он полностью укомплектован оборудованием, так что сдать можно сразу все анализы, включая компьютерную томографию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 ноября, в Ухте откроется амбулаторный ковидный центр. Здесь можно будет за один день пройти полное обследование и получить все необходимые для лечения COVID-19 препараты.

Для амбулаторного ковидного центра в поликлинике №1 Ухты выделили шесть кабинетов для приема больных с признаками ОРВИ. Он полностью укомплектован оборудованием, так что сдать можно сразу все анализы, включая компьютерную томографию.

Если у пациента будет диагностирован коронавирус, то ему тут же, в центре, выдадут и все назначенные для лечения COVID-19 лекарства.

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