Коронавирусом в Сыктывкаре заразились 55 школьников

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Власти Коми рассказали, как обстоит эпидемиологическая обстановка в школах Сыктывкара. Согласно данным, всего 55 учеников из 32 528 и 11 педагогов школ из 2340 заразились новой коронавирусной инфекцией. Если говорить о процентном соотношении, то это всего 0, 17% и 0,47%, соответственно.

Однако ситуация по заболеваемости ОРВИ среди школьников обстоит сложнее, чем с коронавирусом: 132 (5,6%) учителя и 1356 (4,2%) учеников заразились вирусной инфекцией.

Также раскрыта статистика заболеваемости в детских садах города. В учреждениях дошкольного образования работают 4522 сотрудника. Из них 302 – больны ОРВИ, заражены коронавирусом – 26.

Детские сады посещают почти 20 тысяч детей, 1453 заболели ОРВИ, а 7 – коронавирусом.

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