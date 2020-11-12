В Коми подорожали сахар, масло и мука

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Комистат озвучил статистику о продуктах, которые существенно подорожали и подешевели за октябрь. Мониторинг проводится каждый месяц.

Так, в октябре резко подорожал сахар. Он поднялся в цене на 15%. Также в цене выросли подсолнечное масло и майонез (5%), яйца куриные и пельмени (4%), на 3% - маргарин и говяжью печень. Незначительно подорожали на прилавках магазинов мясные продукты, крупы, молочка, рыба, чай и кофе.

Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, цены на огурцы свежие выросли в среднем на 16%, груши - на 8%, апельсины - на 4%, бананы, картофель - на 3%. Одновременно цены на свеклу снизились на 11%, яблоки - на 9%, виноград - на 8%, морковь и капусту - на 6%, чеснок - на 4%, лук репчатый - на 3%, лимоны - на 2%, помидоры - на 1%.

Также потеряли в цене соль, свинина, кальмары, соки, горох, фасоль и пшено.

К слову, по данным Комистата, в аптеках зафиксирован рост цен на некоторые лекарства. Существенно подорожали метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 9,5%, линекс - на 5%, бромгексин, аспирин отечественный, йод - на 4%, настойка пустырника и валидол - на 3%.

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