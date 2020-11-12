Девять новых смертей от коронавируса в Коми

Скончалися от инфекции всего на данный момент 266 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 12 ноября в России 21 608 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 249 новых случаев.

Сейчас в республике 16 293 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончалися от инфекции всего на данный момент 266 пациентов, 9 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 11 448 человек (159 пациентов выздоровел за сутки).

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