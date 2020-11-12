Школьница из Сыктывкара придумала игру-бродилку «Государственный бюджет»

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Жители Сыктывкара скоро смогут в интерактивной форме узнать все о бюджете города. Это стало возможным благодаря школьнице Дане Худяевой. Девочка разработала специальную игру-бродилку по сложной денежной системе - государственному бюджету.

Проект Даны оценили и в мэрии города. Она стала победителем конкурса и была награждена дипломом и ценным подарком.

«Радует, что в Сыктывкаре все больше горожан, которые стремятся повысить уровень своей финансовой грамотности. Надеюсь, что число таких активных людей будет только расти, а значит, появится больше интересных конкурсных работ. В этом году членами конкурсной комиссии отмечены достоверность, правильность использования терминологии, оригинальность, качество оформления и визуализации представленных работ. Благодарю всех за инициативность, желаю новых идей и воплощения всех замыслов», - поздравила участников конкурса заместитель руководителя администрации Сыктывкара Ирина Сергеева.

Школьнице помогала ее наставник Ольга Мазнова. Вместе с ней Дана объяснила, как формируется и распределяется бюджет, как работают денежные фонды и как деньги поступают на места.

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