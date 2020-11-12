В Сыктывкаре открылась выставка к 90-летию медицинского колледжа

Фото: Лидия Звонкова

Ровно 90 лет назад в Сыктывкаре открылся медицинский колледж, в 1930 году он еще назывался техникумом. За долгие десятилетия из стен суза выпустилось более 20 тысяч специалистов.

Отпраздновать юбилей и разделить с колледжем радостное событие приглашают и жителей города. Сегодня, 12 ноября, в Национальном музее Коми открылась выставка «Профессии важнее не бывает». Экспозиция расскажет путь становления старейшего учебного заведения республики, познакомит посетителей выставки с прославленными выпускниками колледжа и расскажет о судьбе медсуза в годы Великой Отечественной войны.

«Фонды Национального музея Республики Коми располагают коллекцией исторических фотографий и документов, рассказывающих об учебном заведении, его преподавателях и выпускниках. Особое место среди них занимают материалы о людях, которые показали свой профессионализм и бесстрашие в годы ВОВ», - рассказали в музее.

Работа выставки продлится до конца 2020 года. Посетить дом-музей И.П. Морозова можно по адресу улица Кирова, 32.

Справки по телефонам: 44-21-34, 255-408 (доб. 302), 89087164084.

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