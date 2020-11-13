Жителям Коми рассказали, как стать переписчиком Всероссийской переписи населения

Число переписчиков определено из расчета, что на каждого придется в среднем 550 человек. Фото: Mohammad Danish

Кого возьмут стать переписчиком?

Жителей Коми приглашают стать переписчиком во Всероссийской переписи населения. Им может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, прошедший специальное обучение (длится 3 дня по 5 часов в день). Начнется оно с 1 по 3 апреля 2021 года.

Там переписчиков научат, как общаться и задавать вопросы, как вести себя, если в квартире пьяная компания или кроме ребенка никого нет, как отвечать на главные вопросы, например, что такое перепись и как используются и защищаются полученные персональные данные.

В Комистате рассказали, какими качествами должен обладать переписчик.

«Требования к кандидатам - ответственность, аккуратность в работе с документами, уравновешенность, навыки работы на планшетных компьютерах, способность устанавливать контакт, коммуникабельность», - сказали в ведомстве.

Условия труда и зарплата

Каждый переписчик будет работать на определенном участке. Ему будет выдан список адресов домов, население которых надо будет опросить. Одному переписчику в течение апреля необходимо будет переписать в среднем 550-600 человек. Часть переписчиков будет опрашивать население с помощью планшетов.

С каждым переписчиком после успешного прохождения обучения будет заключен договор гражданско-правового характера. Оплата труда переписчика составит 18 тысяч рублей, без учета вычета подоходного налога. Переписчику будет оказываться защита со стороны государства. В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставят органы МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицейских. Дополнительно каждый переписчик будет застрахован от несчастных случаев на 50 тысяч рублей и получит сертификат «СберСтрахования».

Всем переписчикам для работы будут выданы специальные удостоверения, действительные при предъявлении паспорта, сумка для хранения документов, канцтовары, а также экипировка с эмблемой Всероссийской переписи населения - жилет, шарф и фонарик для работы в тёмное время суток.

Куда обращаться?

Для рассмотрения кандидатуры на должность переписчика Всероссийской переписи населения претендентам необходимо подготовить небольшое резюме (ФИО, дата рождения, образование, место работы или учебы, навыки владения компьютером, место жительства, номер телефона, опыт участия в переписях и обследованиях населения) и направить его по электронному адресу: p11_mail@gks.ru с пометкой «Переписчик ВПН». На основании полученных резюме уже сейчас создается база данных потенциальных переписчиков, с которыми сотрудники Комистата свяжутся в перед переписью.

Также можно обратиться по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 160, тел. (8212) 28-57-75. Жителям других городов и районов Республики Коми можно обращаться в подразделения Комистата:

ВОРКУТА, ул. Ленина, д. 45, каб. 506

ПЕЧОРА, ул. Н.Островского, д.71, каб. 3

СОСНОГОРСК, ул. Куратова, д. 2

УСИНСК, ул. Ленина, д.13

УХТА, ул. Юбилейная, д.14, каб. 16,17

ИЖЕМСКИЙ Р-Н, с. Ижма, ул. Советская, д. 69, каб. 5

ПРИЛУЗСКИЙ Р-Н, с.Объячево, ул. Мира, д. 76, каб. 317

УСТЬ-КУЛОМСКИЙ Р-Н, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 39, каб. 4

УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ Р-Н с. Усть-Цильма, ул. Набережная, д. 84