Новогодние каникулы в Коми могут продлить на две недели

Власти надеются подготовить вакцину за это время. Фото: Kaboompics.com

Новогодние каникулы могут продлиться дольше, чем ожидалось. Выходные захотели продлить на две недели, до 24 января. По мнению члена партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, дополнительные праздничные дни с сохранением зарплаты позволят властям подготовить вакцину для населения и сведут личные контакты к минимуму.

«Наша инициатива связана не с тем, чтобы страна «гуляла». Все мы видим кривую коронавируса. Что-то нужно делать, чтобы выиграть время», — сказал депутат.

Парламентарий выразил надежду на то, что в Правительстве оперативно смогут разработать механизм на основе их инициативы.

Напомним, что январские каникулы продлятся 10 дней. Отдыхать начнем с 1 января, а выходить на работу можно будет только 11 января.

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