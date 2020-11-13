Черная пятница: 13 ноября в Коми от коронавируса умерли 11 человек

Сейчас в республике 16 544 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 ноября в России 21 983 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 251 новый случай.

Сейчас в республике 16 544 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 277 пациентов, 11 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 11 614 человек (166 пациентов выздоровели за сутки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Да, я ошибалась. COVID существует, и он страшен": уроженка Коми переболела коронавирусом и рассказала, что помогло ей выбраться с того света

Экс-сыктывкарка поделилась историей болезни, описав все симптомы и способы выживания (подробности)