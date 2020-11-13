Жителям Коми на заметку: четыре признака перенесенного коронавируса

Есть признаки, по которым можно понять, что вы уже перенесли заболевание в легкой или бессимптомной форме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции могут сохраняться длительное время даже после полного выздоровления организма. Есть признаки, по которым можно понять, что вы уже перенесли заболевание в легкой или бессимптомной форме, не сдавая тесты для диагностики COVID-19. Об этом рассказал «Комсомольской правде» врач Сергей Грошев.

- Самые распространенный признак – частичная или полная потеря обоняния. Также после коронавируса могут наблюдаться слабость из-за гипоксии на фоне поражения легких, кашель и одышка. Такие симптомы могут сохраняться у переболевших коронавирусом пациентов в течение разных промежутков времени, - объяснил специалист.

Срок сохранения признаков коронавируса после выздоровления по большей части зависит от объема вовлечения в заболевания легочной ткани. Чем больше были повреждены легкие, тем дольше у пациента будет наблюдаться кашель, одышка и общая утомляемость. А вот потеря обоняние почти у всех ранее зараженных проходит быстро, отметил медик.

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