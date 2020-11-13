Владимир Путин поздравил уроженку Коми со столетием

12 ноября глава Ижемского района вручил именную открытку от Президента России Владимира Путина уроженке поселка речников Анне Егоровне Кожевиной с поздравлением к столетию. Фото: vk.com/komiizhma

12 ноября глава Ижемского района вручил именную открытку от Президента России Владимира Путина уроженке поселка речников Анне Егоровне Кожевиной с поздравлением к столетию.

Игорь Норкин вручил имениннице цветы, подарки и, глава района пожелал ветерану здоровья и долголетия на радость всем, а ее близким – беречь, окружить заботой и любовью бабушку.

«Такие люди – это достояние нашего района, его живая история», - сказал глава района.

Весь день бабушка Анна принимала поздравления – от главы поселения, совета ветеранов поселка и района, соседей, близких, друзей. Не была легкой ее судьба, но сумела сохранить открытость, доброту, оставалась внимательной к людям. Этим и заслужила любовь и уважение односельчан.

«И, наверное, в этом секрет ее долголетия – не помнить зла, не жаловаться, любить жизнь и близких, заботиться обо всех», - считают ее родные.

Фото: vk.com/komiizhma

Росла Анна в большой многодетной семье среди шестерых братьев и сестер. Ей было всего восемь, когда умерла мама. Вся ответственность по воспитанию детей легла на плечи отца. Он с честью справился - одарил всех детей отцовским вниманием, учил доброте , трудолюбию, ответственности. Чтобы прокормить большое семейство нужно было большое хозяйство, с малых лет Анна со старшими детьми ухаживала за скотиной.

Как подросла, ее взяли в колхоз. До войны и в период войны работала девушка на ферме – и телятницей, и дояркой. Чуть позже, в поселковой столовой и в больнице водников. Где бы ни трудилась, отмечали ее трудолюбие, добросовестность, аккуратность. Ее труд отмечен правительственными наградами.

С мужем Федулом Евграфовичем, участником войны, вместе прожили более 50 лет. Он умер в 2001 году в возрасте 80 лет. В настоящее время Анна Егоровна проживает в семье внука. Окружена заботой и вниманием.

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