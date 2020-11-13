Уже 78 детей болеют коронавирусом в Коми

Всего в школах заболели 32 528 учащихся и 2 340 педагогов, а в детсадах 19 701 воспитанник и 4522 сотрудника. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 13 ноября в Сыктывкаре болеют коронавирусом уже 78 детей, из них семеро – это воспитанники детских садов, остальные – школьники, сообщают в группе «Официальный Сыктывкар».

При этом в школах заболевших педагогов гораздо меньше – 14 человек. А в детсадах ситуация обратная: заболевших ковидом сотрудников больше, чем детей - 27 человек.

По сравнению с заболевшими ОРВИ эти цифры практически ничтожны. Но интересно, что тут как раз статистика обратная. В школах заболели 1477 учащихся, педагогов – 138. В детских садах 1324 и 281 соответственно.

А еще интереснее, что всего в школах заболели 32 528 учащихся и 2340 педагогов, а в детсадах 19 701 воспитанник и 4522 сотрудника. В природе есть не только коронавирус?

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