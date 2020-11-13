Медведь в Ухте раскопал могилу и утащил покойницу в лес

На Успенском кладбище в Ухте бесчинствует медведь. По сообщению собеседника "ПроГород Ухта", косолапый разгромил могилу женщины, которую похоронили месяц назад.

Вокруг захороненения - множество медвежьих следов, сама могильная насыпь раскопана, а крест лежит неподалёку от ямы. Медведь вытащил тело из могилы, перетащил его в близлежащий лес и закопал.

- Обследуя местность, я обнаружил в лесу яму, в которую медведь и закопал тело,- рассказывает очевидец.

Охотовед Олег Золотов сообщил о том что, тело женщины достали из ямы и направили в МУП "Ритуал". Завтра ее собираются перезахоронить. Медведя решено отстрелить.

- Этот медведь обосновался в лесу неподалеку от Успенского кладбища уже давно. Зафиксировано множество случаев, когда он выходил к могилам, питался едой, которые родственники усопших оставляют на могилах. В данный момент, скорее всего, ритуальщики нарушили правила захоронения, а именно, тело было закопано на глубину, меньше установленной нормы. Именно поэтому медведь и учуял запах разложения. Сегодня мы приняли решение отстрелить косолапого, - прокомментировал Олег Золотов.

Сегодня ночью охотоведы будут дежурить на кладбище. Если медведя не удастся отстрелить, то завтра на его след выйдут охотники с собаками.

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