Администрация Сыктывкара обнаружила переполненные автобусы

Из 22 проверенных автобусов по маршруту 18 и 54 только один имел загруженность ниже среднего, десять автобусов были наполнены выше среднего.

В Сыктывкаре проверили наполняемость автобусов и соблюдения ими интервалов движения на городских маршрутах 19, 18 и 54. Рейды провели в часы-пик сотрудники администрации города и Эжвинского района, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

11 и 12 октября в вечернее и утреннее время специалистами администрации было проверено 11 автобусов по указанным маршрутам на остановках «Дворец творчества», а также «Рынок» по улицам Карла Маркса и Орджоникидзе. Нарушений интервалов движения не обнаружено, однако несколько автобусов по маршрутам 18 и 54 были переполнены.

А пятницу, 13 ноября, аналогичную проверку провели в Эжвинском районе на остановке по улице Весенней по направлению в город. В автобусы по маршрутам 18 и 54 практически невозможно было попасть в период с 7:22 до 7:55.

Мониторинг специалистов администрации Эжвинского района показал, что из 22 проверенных автобусов по маршруту 18 и 54 только один имел загруженность ниже среднего, десять автобусов были наполнены выше среднего, остальной общественный транспорт имел приемлемую наполняемость.

Для решения вопроса на маршрутах 18 и 54 перевозчик намерен добавить по две дополнительные техники. Рейды будут продолжены.

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