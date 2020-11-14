В школах Сосногорского района продлили карантин

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На территории Сосногорского района наблюдается непрерывный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявила в пятницу, 13 ноября, заместитель руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Яна Торопова.

"На 45-ой неделе заболеваемость жителей Сосногорского района в 2 раза превышает среднюю заболеваемость по стране, но ниже, чем по другим муниципальным образованиям республики. Основной удельный вес заболевших - это работники промышленных предприятий, кроме этого за последние 2 недели наблюдается устойчивый рост заболевших сотрудников общеобразовательных организаций. Считаю, что необходимо продлить карантинные мероприятия в школах Сосногорска, чтобы предотвратить распространение заболевания и среди работников педагогических коллективов, и среди детей. Прошу родителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации - речь идет о здоровье жителей", - отмечает Яна Торопова.

Как сообщает Управление образования, информация о продлении карантинных мероприятий уже доведена до школ Сосногорска. Образовательный процесс продолжится в дистанционном формате. При этом педагогам рекомендовано взвешенно подходить к объему домашних заданий. Для родителей открыта "горячая линия" по вопросам работы школ с использованием дистанционных технологий. По телефонам 5-63-67 и 5-12-83 можно задать вопрос или проконсультироваться по всем интересующим вопросам.

Следующее заседание штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции состоится 20 ноября. На основании информации о развитии эпидемиологической ситуации по распространению новой кронавирусной инфекции, а также заболеваемости ОРВИ и гриппом, будет принято решение о возобновлении работы школ города в очном режиме.

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