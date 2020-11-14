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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 14 ноября 2020: за сутки зафиксировано 284 новых случая заболевания COVID-19

Выздоровели 232 человека
Источник:kp.ru
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Всего в республике сейчас 16 828 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в республике сейчас 16 828 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 14 ноября в России 22 702 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 284 новых случая.

Всего в республике сейчас 16 828 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 277 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 11 846 человек (232 пациента выздоровели за сутки).

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