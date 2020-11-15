В три раза выросло число больных ковидом в Ижемском районе

Менее чем за месяц число заболевших увеличилось почти в три раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших CODID-19 увеличилось почти в три раза менее чем за месяц, сообщает администрация Ижемского района.

Об эпидемиологической обстановке в районе рассказала главврач Ижемской центральной больницы Юлия Федотова:

«С 9 по 13 ноября в Ижемском районе зарегистрировано 32 новых случая заболевания CODID-19. В настоящее время четыре пациента проходят лечение в стационаре, 136 человек лечатся амбулаторно - на дому. Кроме того, 130 человек, у которых установлены контакты с инфицированными, находятся под медицинским наблюдением».

Всего за период пандемии в муниципалитете новой коронавирусной инфекцией заболели 276 человек, в том числе 49 детей, 132 выздоровело, умерли четверо.

Для сравнения и понимания ситуации Ю. Федотова привела цифры от 13 октября: количество заболевших ковидом с начала пандемии в районе составляло 101 человек, выздоровевших – 77, на амбулаторном лечении в районе находились 19 пациентов, в больницах - семеро. Менее чем за месяц число заболевших увеличилось почти в три раза!

Председатель оперативного штаба Игорь Норкин информировал о продолжении рейдовых мероприятий в районе по недопущению нарушения масочного режима на объектах торговли и общественного транспорта, отметил необходимость особого внимания мобильных групп на бесконтрольное нахождение детей в общественных местах.

Управлению образования рекомендовано:

- организовать учебный процесс в Ижемской и Брыкаланской школах с частичным применением дистанционного обучения;

- довести до родителей обучающихся информацию о необходимости ограничения нахождения детей в общественных местах и о том, что именно родители несут полную ответственность за контакты своих детей, в том числе с лицами, находящимися под медицинским наблюдением;

- продолжить ежедневный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в школах и детских садах.

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