«Я лежу и много пью воды»: только тест с носа показал «корону» у вратаря «Ухты»

"Никто нас не лечил, кроме моего родного брата (по Вайберу мы были с ним всегда на связи), который является врачом и которому я доверяю на 200%".

Как у вратаря «Ухты» Александра Кригера нашли коронавирус, в соцсети Instagram рассказала его жена Мария Дик.

- Все началось с того, что у мужа долго не проходил насморк, а потом в один вечер поднялась температура 37,4 и пропало обоняние. Это произошло недели полторы назад. После этого мы сели на самоизоляцию по своей воле. Саша сдал анализ на следующей день. Результат пришёл отрицательный. Обоняние не было все равно. Было понятно, что неспроста.

Перед футбольными матчами мы всегда сдаём анализ на корону. В этот раз тоже пошли вместе сдать, в этот день у меня поднялась температура до 38 и начался насморк такой же. Результаты теста были интересные. У меня корона, у Саши опять отрицательный.

Ещё через день у меня почти пропадает голос, я не сбиваю температуру, лежу и много пью воды, полоскаю горло каждый час ромашкой или содой. Обоняние не пропало...почти....не чувствую некоторые запахи только. Через день голос начал восстанавливаться. Температура сама ушла.

На днях Саша сдал третий тест, (все сдавали сами, через руководство клуба. Никто к нам не приезжал и на карантин не садил, тесты не брал, даже после моего положительного), у Саши показал третий тест положительный, только когда взяли ещё и с носа. Видимо, у него уже остаточный вирус. Я пойду сдам через неделю.

Короче, никому дела нет чем вы болеете и как по сути. Никто нас не лечил, кроме моего родного брата (по Вайберу мы были с ним всегда на связи), который является врачом и которому я доверяю на 200%. Все наше лечение было без антибиотиков", - рассказала БНК девушка.

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Александру Бельзякову было всего 38 лет (подробности)