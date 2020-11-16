«Вы же понимаете, где вы находитесь»: в Троицко-Печорском районе Коми почти сутки ожидали борт санавиации для пациентки с инсультом

Борт санавиации может быть организован только в светлое время суток. Фото: news.myseldon.com

В выходные в оторванном от «большой земли» посёлке Русаново Троицко-Печорского района Коми около суток ожидали борт санавиации, рассказала "Комсомолке" подписчица Екатерина Макарова. Сейчас на реке идет активная шуга, техники для перевозки пациентов нет даже у спасателей.

72-летней Эмме Болотских (бабушка мужа) была обнаружена утром, лежащей на полу без движения. Фельдшер Надежда Кузина вынесла заключение – инсульт. Женщина лежала парализованной, температура правой стороны тела стала опускаться, давление стало превышать пределы нормы, участился пульс. Медик позвонила в службу МЧС с требованием незамедлительной госпитализации больной. На месте оказать помощь фельдшер не имела возможности, т.к. посёлке отсутствует необходимое мед. оборудование.

Заявка на санитарную авиацию была создана в 11:00. Родственники подготовили площадку для встречи вертолёта: зажгли костёр, выставили красные флажки по периметру. В 12:30 фельдшеру сообщили, что вертолет не приедет, т. к. короткий световой день и у борта нет возможности приземлиться.

- Я стала звонить в службу 112 с просьбой отправить нам санавиацию пока светло. Меня соединили со службой МЧС Республики Коми, там сотрудник задал мне вопрос: «Вы же понимаете, где вы находитесь?». Хорошо, что работники скорой помощи Троицко-Печорской больницы были на связи с фельдшером и оказывали консультативную помощь. Неизвестно, как бы сутки ожидания госпитализации отразились бы на нашей бабушке, как повёл бы себя её организм. Вертолёт прилетел только на следующий день в 9 утра – бабушку увезли в Ухту. Я очень переживаю за её здоровье: как отсутствие своевременного медицинского вмешательства отразилось на её организме? В нашей семье в Русаново уже был трагический случай 26 ноября в 2015: мы вывезли нашу заболевшую бабушку на буране навстречу машине скорой помощи, но спасти её не успели, – рассказала Екатерина Макарова.

Екатерина Макарова задаётся вопросом, почему помощь санавиации считается экстренной, если не может прибыть к больному вовремя, а вызов, оформленный в 11 утра, не успевают организовывать в светлое время суток.

Сейчас Эмма Болотских получает лечение в посёлке Шудаяг.

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