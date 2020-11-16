Стало известно, сколько семей в Коми могут купить новый автомобиль

Названы регионы-лидеры по доступности покупки автомобилей. Фото: VisionPic.net

Обнародован рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей в 2020 году. Коми занимает в нем 17 место.

«В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, надлежащим образом содержать свою машину и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат», - объяснили эксперты.

Так, каждая третья семья в республике может себе позволить недорогой автомобиль. Но только при условии, что он стоит не более 500 тысяч рублей и взят в кредит.

А вот купить новенькую машину с салона уже за 1,4 млн рублей, к слову, тоже в кредит, уже может только каждая пятая семья, говорится в исследовании РИА «Новости». Что касается автомобилей премиум-класса (5,5 млн рублей за авто), то в кредит их могут позволить лишь 2,7% семей Коми.

В целом, самая большая доля семей, которые могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой автомобиль проживают в северных регионах России. Так, машину стоимостью до 550 тысяч рублей могут позволить себе 67% семей Ямало-Ненецкого автономного округа, чуть меньше на Чукотке и Магадане. В лидерах также числится Москва. Наименее доступны машины жителям Северного Кавказа.

В целом по России каждая четвертая семья может позволить себе купить новый автомобиль экономкласса.