В Коми проверят загруженность коечного фонда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Архив "КП"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко лично контролировать наличие коек в регионах страны. Об этом стало известно сегодня, на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Председатель кабмина также попросил Мурашко курировать вопрос обеспечения лекарствами.

«Я прошу вас лично контролировать ситуацию с наличием коек для лечения больных коронавирусом в регионах и, конечно, оперативно реагировать, если не хватает. И что касается лекарств - надо сформировать их достаточный запас, чтобы оперативно предоставлять регионам в случае необходимости. Надеюсь, что вы совместно с коллегами по правительству это также обсудите и необходимые мероприятия организуете», - сказал Мишустин.

На данный момент в Коми зарегистрировано 17 394 случая заражения коронавирусом. В среднем за сутки в республике диагноз covid-19 подтверждается у более 200 людей. В связи с этим, власти Коми решили увеличить коечный фонд и развернуть более 2100 коек для больных новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, дополнительно развернут госпиталь для долечивания на 200 коек на базе детского оздоровительного лагеря «Гренада». Медицинскую помощь оказывают работники Коми республиканской клинической больницы.

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